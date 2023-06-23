日本直擊：分手近一年 多角關係浮面 朱敏瀚「翻撻」JW 余思霆東京蜜會新歡

前華姐余思霆去年宣布與無綫小生朱敏瀚分手，其實2人一直有暗湧，據知朱敏瀚拍攝劇集《痞子殿下》期間，與拍檔王灝兒（JW）日久生情，同時間又與余思霆分隔兩地，感情轉淡促成分手。月中大呻渴望結婚的余思霆不愁寂寞，原來已有新歡，上周末與四眼男同遊日本，Shopping時男方全程畀錢兼拎嘢，相當貼心！

擁34C驕人身材及白滑美腿的前華姐余思霆，自去年7月與拍拖3多年的朱敏瀚分手後，感情一直未有着落，本月中，她突然在社交網表示雖然做慣「冇腳嘅雀仔」，但依然渴望成家立室，更寫道：「從來就不愛被綁住的我，總覺得這樣自己才能飛的更高，但……還是會想要有一個屬於自己的家！」暗示一顆恨嫁的心。

新歡陪Shopping畀錢 日前，她被本報獨家拍得與一名四眼男在日本東京涉谷拍拖，期間到藥妝店Shopping。身穿白Tee襯牛仔短褲的余思霆化上淡妝，孭着名牌包包一身輕鬆，Shopping不忘晒腿，相當養眼。同行四眼男同樣以T恤襯短褲，貼心地將余思霆一大袋戰利品孭上身，更拿出銀包付錢，排隊時，余思霆全程在他身邊有傾有講。以前她鍾情朱敏瀚般的有型靚仔，如今似乎喜歡踏實及有安全感，向來愛Po社交網的她，又一直未有公開新男伴，相當低調，看來已遇上令她想成家立室的另一半。

晨早送機搵「掩護」 其實余思霆與朱敏瀚之所以分手，除因女方前年被拍得在台灣酒吧與男士親暱辣身舞，加上與朱敏瀚長期分隔異地致感情轉淡，但據知真正導火線是2021年5月拍攝無綫劇《痞子殿下》期間，正當周嘉洛與陳瀅傳拍拖之際，其實朱敏瀚與JW亦被指撻着，經常孖住開拍拖更，朝夕相對日久生情，朱敏瀚對JW照顧有加。直至9月劇集拍至尾聲，JW男友葉韋彤一家被入稟申請破產，JW不忍心於此時離開，故漸與朱敏瀚「疏遠」，直至劇集早前開拍第2輯，4人才重返昔日親密關係。

《痞子2》日前煞科，JW昨日偕劉浩龍及郭偉亮出發到韓國參加撲克比賽，朱敏瀚亦專情到機場送伊人機，繼續發揮「暖男」一面，而陳瀅與周嘉洛這一對則做「掩護」，身為JW好姊妹的陳瀅更不惜晨早素顏撲到機場，認真唔話得。