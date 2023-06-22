英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視（S）（粵／英麗音）
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
10:00 開心娜娜和月亮寶寶
10:30 毛毛故事時間（Ⅲ）
10:50 花生動畫（S）（粵／英麗音）
11:00 時空大冒險（Ⅰ）
11:30 午餐小時候
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 壞蛋獎門人3（S）（粵／英麗音）
2:40 世界勝景之最（PG）（S）
3:40 藍海世界（ⅤⅡ）（S）
4:05 花生動畫（S）（粵／英麗音）
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視（S）（粵／英麗音）
5:00 開心娜娜和月亮寶寶
5:30 芝麻街大酒店（Ⅰ）
6:00 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅣ）（S）及新型工業全方位（S）
7:00 手語新聞報道（S）
7:25 話說當年
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 滋味小廚
8:00 鐵騎尋味北英倫（S）（粵／英麗音）
9:00 至尚生活（S）及新型工業全方位（S）
9:30 穿PRADA的惡魔（PG）（S）（粵／英麗音）
11:45 晚間新聞及話說當年
12:05 新型工業全方位（S）
12:10 至尚生活（S）
12:40 全美一叮（ⅩⅥ）（S）
1:15 中國24小時
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：