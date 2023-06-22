娛樂

DJ Henney出寫真吸金水着派福利

韓國性感DJ Henney在日本擁有大批粉絲，繼早前孖日本女優KuriEmi為雜誌拍出浴寫真，最近她又預告將於8月推出個人寫真集吸金。近日她公開在沖繩沙灘影的靚相，她穿上紅色一件頭泳衣，大晒嬌小玲瓏的身材，既可愛又性感！
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