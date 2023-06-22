Pharrell搞時裝騷 紅星拱照 Jackson風騷滿場飛 男女通攬

美國饒舌天王Pharrell Williams今年初被宣布將擔任一個國際時尚品牌的新任男士服裝創作總監，前晚他首次以「創作總監」身份在巴黎時裝周舉行時裝騷，吸引大批來自世界各地的星級好友前來捧場，其中香港男歌手Jackson（王嘉爾）以潮爆新造型現身，成功搶Fo！

一眾美國名人巨星都有現身Pharrell的時裝騷，包括臨盆在即的巴巴多斯天后Rihanna與歌手男友A$AP Rocky、真人騷女王Kim Kardashian、「蜘蛛女」Zendaya，甚至正在忙於舉行全球巡唱的美國天后Beyonce與老公Jay-Z亦畀面出席，場面熱鬧！除了歐美紅星外，一眾「亞洲幫」亦現身力撐，包括林俊傑（JJ）、台灣男星林柏宏、內地男星白敬亭。

鴛鴦色Bob頭搶Fo 至於韓國方面有多位男團成員出席，包括NCT日本成員Yuta、GOT7香港成員Jackson及前隊友泰籍成員BamBam，其中Jackson以鴛鴦色Bob頭新形象示人。今年1月擔任該品牌廣告代言人的Jackson，被Fans影到風騷滿場飛，除了與前隊友BamBam擁抱敍舊外，亦與同場的美國饒舌女歌手Coi Leray交談，2人更被影到擁抱。相關片段在網上瘋傳，片中見到Coi被Jackson送抱後望住鏡頭，表情顯得有點慌張。

除了Pharrell主持的時裝騷多亞洲明星捧場之外，前國家運動員李寧的品牌同日亦在巴黎舉行時裝騷，吸引一眾亞洲紅星包括吳建豪、鍾楚曦到場睇騷，並邀請到美國饒舌天王Offset在時裝騷上擔任表演嘉賓。