暢所欲玄：招財貓與日本達摩

很多人都喜歡招財貓和日本達摩，更廣泛地應用於現在的商業和生活之中。

招財貓是一個出現於江戶時代的財神信仰形象。在古代的日本，貓被視為神聖的動物，有着被崇拜的地位，而招財貓頗具特色，其前腳交叉，擺動手掌，或是拿着金元寶，傳說會帶給人們幸運和財富，是商人崇拜的神明，也是日本民間故事中的重要形象。到了現代，招財貓因為樣子可愛，成為一種受歡迎的幸運擺設，很多人會在家中擺放一尊招財貓，相信它可以帶來好運。

至於日本達摩又被稱為達磨大師，是日本佛教禪宗的始創人。從中國傳入日本，許多人進行禪修時，會使用達摩的畫像作為輔助道具，用來提醒人們，在修煉禪法時要專注而有毅力，克服各種困難和誘惑，堅持下去。在日本文化中，達摩也被視為一種可愛的形象，很多手工藝和紀念品都會使用達摩的形象設計。

招財貓和日本達摩因為有深刻的文化背景而受到人們的喜愛，在世界各地都能看到兩者的身影。無論在商業還是個人生活中，招財貓和日本達摩都象徵吉祥和幸福，可為人們帶來好運和希望。

梅花易數專家常歡