陳寶珠梅雪詩欣賞粵劇嘗新

藝人陳寶珠、梅雪詩（阿嗲）及米雪日前觀賞粵劇《帝女花》尾場，近年深居簡出的寶珠與阿嗲，撐場之餘還送上大花籃以示支持，寶珠直言喜歡該劇製作，阿嗲則大讚整個演出十分流暢，認為新的展現方式也是時代進步所需要的。至於剛從加拿大回來的米雪，即使身體不適仍睇足全場，以示支持。