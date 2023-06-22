6月22日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月22日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
陳寶珠梅雪詩欣賞粵劇嘗新
藝人陳寶珠、梅雪詩（阿嗲）及米雪日前觀賞粵劇《帝女花》尾場，近年深居簡出的寶珠與阿嗲，撐場之餘還送上大花籃以示支持，寶珠直言喜歡該劇製作，阿嗲則大讚整個演出十分流暢，認為新的展現方式也是時代進步所需要的。至於剛從加拿大回來的米雪，即使身體不適仍睇足全場，以示支持。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230622-0622_00282_066/陳寶珠梅雪詩欣賞粵劇嘗新
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc