發文宣洩反捱罵 林泳淘搭港鐵被摸Pat 後悔放生色狼

前「東張女神」林泳淘在社交網發文，並附上一名男子的照片，她稱乘搭港鐵時被非禮，有人拍打其屁股：「我即刻望過去，就見到呢個人好近咁企咗喺我後面。我一直望住佢，佢就一直都係咁樣望前面，真係唔知佢係有心定無意，但我好後悔當刻冇即刻指證佢，起碼等佢驚一驚，之後唔敢咁樣對其他女仔。嬲啊！」事件即時引起網民熱議，不過反應兩極，有人鬧她，亦有人同情她。

籲男士保護女伴

之後她刪走該男子的照片並再發文，感激各方意見：「出Post之前，我已經預咗會被人話，因為我真係冇當場對質，呢樣亦係我最嬲自己嘅一點。不過喺一架唔太full嘅車卡入面，企埋一位女士隔籬，係運行中有意無意碰一下，雖然時間好快好短，但令我覺得非常唔舒服亦係真的。」她自言是大膽的人，後悔當時沒有捉住對方對質，並提醒女士任何時候都要好好保護自己，亦希望男士好好保護女伴及身邊人：「呢啲咁惡心嘅事真係一單都嫌多。」