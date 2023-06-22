馬國粉絲蜂擁接機 城城開騷前攞彩獲頒成就獎

天王郭富城前晚飛抵馬來西亞為巡唱做準備，甫現身機場即獲大批粉絲接機。而在昨午舉行的記者會上，他獲當地電影節頒發殊榮，他即場打手印，承諾會繼續為電影而努力。

自今年通關後，城城即不停飛往世界各地「還騷債」，已先後到訪美、加及新加坡等地，前晚他再與團隊飛抵馬來西亞，為明晚展開的一連3場巡迴演唱會做好充足準備。據悉，這是城城相隔8年再次在馬國開騷，當地粉絲自然期待不已，自3月開售以來更是一票難求，出現炒飛情況亦在所難免。

城城前晚現身吉隆坡機場時，不少鐵粉聞風而至接機，現場擠得水洩不通。一身黑色打扮、頭戴Cap帽的城城在團隊、保安及機場人員陪同下步出接機大堂，期間不時與旁人閒聊，心情似乎相當不錯，當遇上一班舉燈牌的粉絲時，更大方停步合照，引來尖叫聲連連。有指城城抵埗後直奔火鍋店晚飯時，同樣遇上大批熱情歌迷，飯後他即返回下榻酒店休息，準備出席昨午的演唱會記者會。

即興騷舞功 記者會上，城城繼續親民，先向在場人士高呼：「好想念大家呀！最難忘20年前喺雲頂開演唱會嘅時候，同過萬人一齊跳舞，破咗健力士世界紀錄大全，係一件好榮幸嘅事。」更即興一展舞技作預告，炒熱全場氣氛。馬來西亞國際電影節更趁機即場向他頒發「卓越電影成就獎」，表場他在電影界多年來的地位，城城更在會場進行相關打手印儀式，印證自己對電影「永不放棄」，並透露下月其主演新作《掃毒3》將同大家見面，而他作為專業演員，會繼續挑戰危險動作，不會因家庭而變得特別錫身。