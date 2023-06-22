梁超怡腰椎出事 通宵拍劇感不適 何沛珈驚心臟病發

何沛珈與梁超怡主持節目《身體最誠實》後發現身體毛病多多，沛珈因同時捱通宵拍劇而出現心悸，擔心患心臟病；超怡則誓言戒掉「S形」攤梳化的習慣。

藝人何沛珈、梁超怡與莫樹錦醫生，昨日為主持的節目《身體最誠實》到將軍澳電視城出席記者會，另一主持李佳芯因身在外地缺席。

何沛珈與梁超怡表示，主持節目後因利乘便做了不少檢查，發覺身體毛病多多，包括因多用手提電話令腰椎、頸椎出問題。何沛珈又自爆拍《身》同時要通宵拍劇，出現心悸，當時也擔心是心臟病，怕心臟病發，幸好檢查後證實只是胃酸倒流。

一度諱疾忌醫 問到入行後是否身體更差？曾任護士的她說：「咁又唔會，以前都要捱，可能身體仲唔好，因為會諱疾忌醫，唔敢睇醫生。」又指平日戒油、鹽、糖，食得清淡減磅。

梁超怡則表示愛以S形姿勢攤在梳化睇電視，搞到腰椎出問題，要好好改善坐姿：「以前身體不嬲幾好，嚟咗香港之後就有皮膚同鼻敏感問題，依家慢慢好轉。」談到新一屆港姐，她覺得不少面試佳麗身材非常高挑。