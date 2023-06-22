孭飛劇反應佳 破百萬點擊 黃智雯續約有彎轉：一定公司優先

有指為無綫效力16年的黃智雯一直與視后寶座擦身而過，對此感到心灰意冷，年底約滿的她即使公司開出續約換獎利誘仍決心離巢外闖，對此，她受訪時回應：「同公司仲有合約，依家忙緊舞台劇，集中精神去做好舞台劇先，等做完先再去思考自己嘅方向。自己喺公司10幾年，一定會係公司優先。」她否認公司開出續約換獎的條件，認為獎項是一份肯定，並不是用作傾約，不過直言希望攞到視后：「獎項係一個肯定，呢個係自己朝住嘅目標，但唔會因為攞唔到獎，影響自己嘅投入度。」

湯洛雯一招睇穿馬國明

陳展鵬透露正忙於拍攝新劇《逆天奇案2》，同時又要為《隱門》宣傳，相當忙碌，他笑說：「唔辛苦，但係體會到男演員嘅壽命係好長，我個女咁細，感受到退休嘅距離愈嚟愈遠。」問到可有事情隱瞞老婆單文柔？他說：「梗係唔會隱瞞，我喺屋企啲戲好屎，講唔到大話。」湯洛雯則笑說：「我都唔識分，啲視帝唔係好信得過。」問到未婚夫馬國明是否逃不出她的法眼？她笑說：「以我所知佢冇呃過我，有時想畀驚喜、有啲隱瞞就會有天然呆。為咗保持驚喜，所以我都會隻眼開隻眼閉，如果要有驚喜，就唔好太聰明，哈哈！」展鵬即笑她：「同你拍劇都唔覺你咁好戲。」因演出惹負評的湯洛雯表示已經消化，會一路聽取意見，問到馬國明可有給意見？她說：「佢呢排唔得閒理我，佢拍緊劇。」