黃子佼老婆辭演新片 賈永婕：真的不是我

台灣名主持黃子佼自認曾性騷擾17歲女網紅及公開道歉，更「攬炒式」爆徐熙媛（大S）及丈夫具俊曄、妹妹徐熙娣（小S）等13名藝人的醜聞，更提及「還有個姓賈的也是」，不少網民猜測是黃子佼好友賈永婕或賈靜雯。正在內地錄製《乘風2023》的賈永婕昨日出席活動時強調：「真的不是我。」又稱有傳訊息關心好友大S、小S：「但是因為我們也不用說太多，只說要好好處理。」她感慨接連爆出炎亞綸和NONO的性醜聞，面對大量訊息感到很難消化。