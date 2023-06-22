黃子佼老婆辭演新片 賈永婕：真的不是我
台灣名主持黃子佼自認曾性騷擾17歲女網紅及公開道歉，更「攬炒式」爆徐熙媛（大S）及丈夫具俊曄、妹妹徐熙娣（小S）等13名藝人的醜聞，更提及「還有個姓賈的也是」，不少網民猜測是黃子佼好友賈永婕或賈靜雯。正在內地錄製《乘風2023》的賈永婕昨日出席活動時強調：「真的不是我。」又稱有傳訊息關心好友大S、小S：「但是因為我們也不用說太多，只說要好好處理。」她感慨接連爆出炎亞綸和NONO的性醜聞，面對大量訊息感到很難消化。
而黃子佼昨日再被傳一度短暫清醒，但無法言語表達，疑患「選擇性緘默症」。原本由他擔任女團養成節目《未來少女》的「少女主理人」，製作單位表示收到黃子佼經理人確認，指他因個人身體問題，將不再參與接下來的錄製，原定「少女製作人」徐若瑄則不會有任何影響，暫時不會找尋其他藝人或主持人接替黃子佼的空缺。而黃子佼太太孟耿如今年4月落實拍新戲，預計本月24日開拍，但因丈夫被爆性醜聞，她主動辭演，製作人湯昇榮感慨表示：「只能尊重她的決定。」
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