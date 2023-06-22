拖入殘廁性侵 NONO被逾20人指控

台灣搞笑藝人NONO被爆性騷擾，事後透過經理人否認。不過爆出事件的受害人「小紅老師」昨日開記者會，透露親身經歷及收到逾20人的私訊爆料，包括大學傳播系學生、工作人員等：「其中還有侵入式的，包括拖到市民大道的殘障廁所無套中出……」她指有受害者已婚，希望不要再有人受傷害，又稱在記者會前5分鐘收到其他人私訊，對方表示：「記得他手毛、腳毛很長，那邊非常大，所以我記得非常痛！」該爆料人當時在百貨公司工作，有次NONO說要送她回家，上車後對她毛手毛腳，事後還不斷聯絡她，直至她揚言報警，他才停止騷擾。