拖入殘廁性侵 NONO被逾20人指控
台灣搞笑藝人NONO被爆性騷擾，事後透過經理人否認。不過爆出事件的受害人「小紅老師」昨日開記者會，透露親身經歷及收到逾20人的私訊爆料，包括大學傳播系學生、工作人員等：「其中還有侵入式的，包括拖到市民大道的殘障廁所無套中出……」她指有受害者已婚，希望不要再有人受傷害，又稱在記者會前5分鐘收到其他人私訊，對方表示：「記得他手毛、腳毛很長，那邊非常大，所以我記得非常痛！」該爆料人當時在百貨公司工作，有次NONO說要送她回家，上車後對她毛手毛腳，事後還不斷聯絡她，直至她揚言報警，他才停止騷擾。
問到會否提告？她坦言要集結更多受害者資訊，現時未有足夠證據，故仍在考慮中，希望NONO道歉。她陸續提供受害者訊息，還有兩名女性曾遭NONO性侵，年紀最小的受害者僅15歲。記者會結束後，她又收到其他被害者訊息，爆料者透露10多年前僅15歲，被NONO帶到內湖寓所猥褻，至長大後才意識當時的情況不對。另一爆料者透露10多年前透過交友網認識NONO，在男方寓所被性侵，事後她嚇得封鎖NONO。
面對種種指控，NONO在社交網宣布：「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省。」並聲稱「只要沒射就不算……」而台灣律師丁昱仁表示，如爆料者內容屬實，NONO涉強制性交，每罪最重可判10年，如果近20案都罪成，合併執行恐囚30年。
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