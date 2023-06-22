前男友開記招 揭16歲遭硬上弓 炎亞綸涉偷拍性愛片 踩場鞠躬道歉

炎亞綸

台版「#MeToo」風波愈爆愈荒淫，首位男士受害者耀樂召開記者會，數臭炎亞綸涉「強行進入」，而他因流出性愛偷拍片被毀人生，不過未開口已被炎亞綸強勢亂入踩場，事後耀樂更爆出涉桃色交易及騙財。而炎亞綸成為首位被除「傑青」 殊榮的藝人外，更面臨最高7年有期徒刑。

台灣的性醜聞風波連日摧毀多位藝人，繼許傑輝、宥勝、黃子佼及NONO遭女網紅踢爆性騷擾後，前晚台灣男網紅耀樂在社交網公開和現年37歲、前台灣組合飛輪海的「出櫃」成員炎亞綸相識、相戀經過，當年16歲的他開始跟炎亞綸拍拖後曾被偷拍性愛片，早前影片外流更遭炎亞綸警告勿爆料：「要請黑道解決我！」而炎亞綸隨即在社交網發長文「拆彈」，承認和耀樂昔日是「HeHe戀人」，直認曾拍性愛片，但否認是發放者。

昨日耀樂再發功，在台北舉行記者會，聲稱還原事件真相，吸引大批傳媒到場，他甫開口說：「那年的我才16歲……」身穿白衫白褲、沒戴口罩、化淡妝的炎亞綸帶住1位保鏢及6位工作人員不請自來，被強勢嚇窒的耀樂全身發抖、低頭，炎亞綸未理耀樂避見，近距離向他作90度鞠躬說：「我是跟他道歉，所以我還是對着他好，我要在這邊慎重的再跟你說一聲對不起，讓你承受不該承受的事件，真的很抱歉。」

疑修理手機外洩 炎亞綸再度鞠躬，繼續「騎劫」記者會表示：「今天是你的記者會，我想你有很多話要說，如果之後還有甚麼問題或想聯絡我的話都可以，謝謝。」說畢將咪高峰放在耀樂面前才拉隊離開。面對傳媒追訪，他邊崩潰痛哭邊激動說：「絕對沒有做任何強迫意願的事情。」並強調沒有偷拍，還哭到失聲說：「真的沒有強迫任何意願的事情，這是我沒有辦法想像他要用這種方式。」更指一切彼此都是合意。至於可能涉及法律刑責，他說：「後續有任何問題我都會負責任。」

耀樂被舊愛「拋窒」後一度崩潰離場，花了7分鐘平復情緒再度現身爆大鑊。他指16歲時與炎亞綸認識，由於對演藝界充滿憧憬，故到台北讀書，並談及2018年在橫店遭對方強迫發生關係的經過：「他會比我還要早起去做工作的準備，但他當時竟掀開棉被露出他的生殖器……」雖然他作出拒絕，可是因瘦小無力反抗，且炎亞綸沒有停止，他只能自我安慰：「自我催眠這是情侶間該有的行為。」

他再提及首次拍性愛影片是在炎亞綸的寓所，當時曾拒絕，炎亞綸承諾不會再犯。兩人拍拖半年，2018年中秋節前夕分手，他發現與炎亞綸的性愛影片外流，感到非常驚慌，在學校要面對大量閒言閒語外，甚至不敢出門，更因此被迫休學及停工。他曾私訊問炎亞綸何時偷拍？對方稱不知道何故影片外流，可能是修理手機時被盜，表示會盡力處理，並給他律師費及生活費。雖然事隔5年，耀樂質疑炎亞綸敷衍了事，他只跟炎亞綸一人發生過性行為，故懷疑是對方流出，要求他把5年調查出來的證據公開說明。

耀樂聲稱勇敢公開事件，是擔心有更多人受害者。對於炎亞綸被爆料才道歉，他說：「這種道歉相當沒有誠意，因此無法接受。」同時爆出兩人拍拖期間，知道炎亞綸跟另外3位男生有染，只是當時太愛對方，才拒絕跟「小三們」爆料。另外，據台媒指性愛影片外洩當晚「炎先生床上躺着其他男生」，而耀樂表示自己說的一切都有證據。問到會否向炎亞綸提告？他說：「還在跟律師討論中。」並強調：「這件事不管怎麼樣，拍攝未成年私密影片就是違法的。」另有消息指耀樂和炎亞綸分手後仍維持朋友關係，2022年9月耀樂要求幫忙宣傳投票活動時，對方一口答應。

被褫奪「傑青」資格 耀樂和炎亞綸互數不是後，即爆出疑似耀樂的社交平台與另一人正討論桃色交易，指耀樂6次開房錢約54,000新台幣（約13,600港元），但全數付清卻失蹤疑呃錢，爆料者說：「耀樂實際只有跟我朋友出來履行開房約會一次，還欠我朋友開房約會5次。」又指見耀樂聲討炎亞綸，但他卻試過玩失蹤半年。

至於炎亞綸去年曾獲頒「十大傑出青年」，主辦方以其行為明顯違反十大傑青應具備之高度品德標準，引發社會負面觀感而不符合當選，已發出聲明撤銷他的資格。而台灣士林地檢署指出，昨日已主動分案，由於炎亞綸涉嫌於台北市林區的寓所偷拍，故由婦幼專組檢察官指揮台北市政府警察局婦幼警察隊持續搜證。