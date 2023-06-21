男觀眾「貪好玩」被捕 Bebe Rexha紐約開騷 被手機掟爆眼角

美國女歌手Bebe Rexha周日晚於紐約開騷期間，在台上被一名男觀眾擲手機擊中臉部，破相受傷，男觀眾其後被捕，自言突然施襲是因為覺得好玩。

英國男子組合One Direction前成員Harry Styles早前在巡迴演唱會上，不時被觀眾投擲雜物包括水樽等滋擾，甚至擊中下體，幸未有受傷，曾獲3項《格林美音樂獎》提名的Bebe則冇咁好彩，周日晚在紐約舉行《Best F'n Night of My Life》演唱會期間，被一名男觀眾擲手機爆缸！

痛極掩面離場 被手機擊中的她，當場痛得掩面蹲下，其後被護送離場，她一手掩面一手向觀眾揮手，觀眾大叫她的名字打氣。目擊者向保安指出襲擊者，27歲男子Nicolas Malvagna被捕，被控襲擊與滋擾罪名。檢控官指犯人已認罪，對方自白：「我想睇吓完騷時自己個手機擲唔擲得中佢，因為我覺得咁樣好好玩。」

Bebe入院後左眼角縫了3針，附近紅腫一片，其後她在社交網展示傷勢，留言安慰Fans：「我冇嘢。」網民紛紛留言慰問，並譴責襲擊者無聊，破壞了一個美好晚上。