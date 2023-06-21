女星溫碧霞前日拍攝醫美廣告，身穿白色長裙以女神造型上陣騷玉背。她透露最近頻頻出埠工作，先後去了上海、北京、青島、武漢及台灣等地，並連續拍了3個廣告：「其中一個手遊廣告好有趣，我同鄭子誠一齊拍，我哋演番劇集《封神榜》入面妲己同紂王嘅角色，回憶返晒嚟！佢冇乜點變，係肥咗少少，不過廣告故事同套劇係相反。」