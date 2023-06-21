崔碧珈上海開工摸杯底

性感女神崔碧珈驛馬星動，之前去完康城影展，再轉飛杜拜度假，現時則身在上海。她在社交網分享穿低胸連身裙的自拍照，輕托香腮，順道大晒G Cup上圍，網民紛紛留言激讚。不過她此行並非歎世界，而是有工作在身，她在發文附上「電影會係飲住酒嚟開」的標籤，又指在雨中漫遊外灘，寓工作於娛樂。