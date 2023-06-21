遊日搞家庭聚會 陳山聰交人 陪囝囝見識世界

今年初榮升視帝的陳山聰，得獎後火速投入新劇《奪命提示》拍攝，近日又客串另一部劇集《新聞女王》，忙得不可開交。日前兩劇齊齊煞科，山聰即向太太交人，舉家出發日本歎世界！此行除了慶祝父親節，他亦為下月就踏入3歲的兒子Jaco預祝生日，由於今次是囝囝首次正式出遊，故太太事前特別精心規劃行程。

8月底繼續搏殺

山聰過往去日本例必到潮牌店，今次主要景點卻是水族館及郊區，不過見到Jaco的笑臉，他已大感滿足：「Chur咗半年，趁依家有時間，好想有時間可以陪Jaco，帶佢周圍見識吓。呢個係需要，畀佢睇呢個世界係點，因為疫情困得佢太耐。（去咗好多景點？）都係，有啲地方我都未去過，有去水族館睇唔同嘢，亦有帶佢去江之島同郊區，畀佢呼吸吓新鮮空氣，加上佢係超級電單車迷，日本有好多好特別嘅車，佢見到會不停大叫『motorcycle』，我睇到佢係快樂嘅。」