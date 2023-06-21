薛世恒一索得男做老竇

陳法拉前夫薛世恒在2021年底與圈外女友Cherie舉行簡單婚禮，轉眼間即造人成功，他昨日在社交網上載抱着囝囝對望的照片，宣布榮升爸爸一索得男，並留言：「成為了父親，思想聚成焦點，我將成為這小子仰望的人，他將成為使我感到驕傲的小子。」