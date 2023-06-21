港姐真人騷揀入圍佳麗 學霸Michelle嫩版蔡依林 率先慶祝晉級？

新一屆港姐競選進行得如火如荼，近日不少佳麗已收到通知，成功晉級！「火辣學霸」Michelle食定「勝利雪糕」，「嫩版蔡依林」莊子璇則戴后冠，看來已「坐定粒六」入圍。

《2023年香港小姐競選》自複選之後，成功晉級的佳麗已陸續收到通知，擁香港大學財經系碩士學歷、獲封「火辣學霸」的Michelle首次面試已成傳媒焦點，大有機會再過關，她在社交平台分享性感露背食雪糕的靚相，派福利「賀一賀」！另一亮眼之選「嫩版蔡依林」莊子璇則在網上大晒戴鑽石小后冠擺甫士的照片，留言附上皇冠加勝利手勢圖案，似暗示已順利過關！據知，因今年港姐只有決賽，TVB正籌備一個真人騷，會繼續篩選終極名單，入圍決賽爭三甲。

「仙氣曾淑雅」出局 在複試首度現身即成焦點的「仙氣曾淑雅」陳旑雖有人氣，可惜未能晉級，前日她在社交網宣布止步，但對於能夠參與港姐面試已感到很開心及幸運，她昨日受訪時表示：「評委問我為甚麼想選港姐，我說因為香港是我的Lucky city，在這裏，我遇到了太多值得我感恩和慶幸的人和事。」她直言面試當日緊張得凌晨3時就起床，對於未能晉級亦心裏有數，明白自己的廣東話不流利，來港時間亦不久，欠缺代表性，她亦不是很有信心，但一直想找機會看看別人眼裏的自己，故今次參加面試是個大好機會。

而獲封「鋼琴女神」的賴佩琳，對於被誤會是鋼琴大師劉詩昆的徒弟及由對方提名參賽一事，昨日透過短訊回應，再三澄清並未說過跟劉詩昆是師徒關係，亦未說過對方是其提名人，直言港姐大會有其提名人資料，故不會造假，同時向受影響的劉詩昆夫婦致歉。另外，「翻版范冰冰」王敏慈是北京中央戲劇學院學生，她對加入娛樂圈做足準備，近日分享又喊又笑的古裝短片，非常入戲。