3度合作 馬德鐘讚超班 吳偉豪被睇好做最年輕視帝
藝人吳偉豪昨日25歲生日，要為首次當男一的新劇開工，同場的馬德鐘祝他成為最年輕視帝，突破古天樂29歲做視帝的紀錄，吳偉豪聞言驚到標汗！
吳偉豪（Ricco）、馬德鐘、蔣家旻、江嘉敏（Kaman）等昨日在電視城為新劇《非常檢控觀》（暫名）開工，適逢Ricco生日，工作人員送上兩個蛋糕為他慶祝，而他表示入行以來每年生日都在工作中度過。馬德鐘與他多次合作，直言對他刮目相看：「祝佢成為最年輕視帝，破古天樂紀錄。同佢合作過3套劇，第一齣《跳躍生命線》佢兩句對白都講唔到，第二齣《有種好男人》好好多，今次睇到佢成熟，表現出色，超班！」被笠高帽的Ricco表示「好驚」，承諾做好本分，認為可以跟好演員合作很難得。他透露收工後會趕回家，笑言：「大強（父親吳大強）等緊我。」他覺得生日要特別多謝媽媽，希望她獲得更多關注。問到父親身體狀況，他表示不錯，又笑父親工作比他更忙。他指父親節當天病倒，故沒有隨家人慶祝，之後才跟父親食飯補祝。而馬德鐘指兒子不在港，但節日有收到訊息問候已感高興。
江嘉敏減磅 蔣家旻唔使奸
另外，向來甚有肉地的Kaman穿起短褲騷長腿，看似清減不少，她表示瘦身是監製要求：「今次角色表面係心理學家，但內裏好複雜，所以監製話最好減少少配合角色。加上10月會參加人生首個全馬42公里賽事，要跑山，所以之後要加緊鍛煉。」她笑指角色孤獨，因其他演員見過她一次便失蹤。至於蔣家旻劇中與李成昌做父女，大玩心理戰，跟以往角色不一樣，問到會否再演「反骨琪」這種奸角？她笑說：「今次中間位，冇咁奸。」劇中無對手戲的兩女昨日首次碰頭，但笑言「家旻」和「嘉敏」讀音相近易叫錯，對工作人員是一個考驗。
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