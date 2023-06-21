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龍門陣
林允反應遲鈍
林允挑戰「拍拿放」時動作慢半拍，非常論盡。
內地近日興起「拍拿放」挑戰，即跟着指令及節奏做出拍手、拎起杯、放低杯及拍枱等動作，非常考反應。向來活躍社交網的「星女郎」林允亦湊熱鬧，但似乎節奏感欠奉，一開始已慢半拍，反應勁遲鈍；到第二輪的「拍拿放拍拿放」，她將兩拍當一拍，動作亂晒龍，拍枱時更連手機亦整跌，非常論盡，卻反獲網民大讚可愛。
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