陳自瑤忙搞新節目 王浩信返港「獨霸」女兒

藝人陳自瑤與老公王浩信夫妻關係撲朔迷離，長駐內地發展的王浩信近日返港與女兒慶祝父親節，近期忙拍飲食節目的陳自瑤則未見影蹤，似乎他可趁機「獨霸」女兒，享受父女樂。

黃翠如、連詩雅（Shiga）、陳自瑤、支嚳儀及顏志恆等昨日在清水灣拍攝飲食節目《煮東煮西》，期間送蛋糕預祝Shiga生日。黃翠如、連詩雅與陳自瑤走在一起即「三個女人一個墟」，七嘴八舌，果然是閨蜜。翠如笑指今次她們是試食主持，主要負責食，問到身為「地獄廚神」，她的廚藝可有進步？她笑說：「前幾日煮沙薑雞翼，雖然燶咗少少，但係剪走就得啦！」陳自瑤力撐：「佢老公太錫佢，令佢冇機會發揮，係被埋沒嘅廚師。」

翠如為姊妹合作 放棄休假 翠如早前到外地兩個月拍攝旅遊節目，原本計劃休息，但知道可以3女一齊拍節目，立即答應開工，身邊的陳自瑤說：「佢見我哋兩個拍先拍，辛苦佢。」至於甚麼時候再拍劇？翠如說：「搵我哋3個一齊，拍咩都可以。」

講到廚藝，新婚的Shiga亦有頻頻下廚，她說：「佢（老公）呢排隻眼唔舒服，希望食少啲味精，對佢有幫助。」問到35歲生日會怎樣慶祝？她指當日兩公婆可能要工作，但不緊要，只要開心日日都是慶祝。至於生日願望是否希望生BB？她即笑說：「淨係想身體健康，健康就做乜都得。」

另外，陳自瑤與王浩信的婚姻關係一直成謎，早前她點讚網民「單身了？」的留言，疑似默認回復單身。近日王浩信返港與女兒王靖喬慶祝父親節，更罕有貼出合照，寫上「和家人過父親節」，但相中未見陳自瑤現身。由於陳自瑤近日忙於拍攝新節目，網民即指浩信可趁機「獨霸」女兒，好好享受親子時光。