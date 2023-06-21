娛樂

炎亞綸捲入風波 傳與17歲男生「曖昧」

台灣「#MeToo」風波愈爆愈多，昨日輪到台灣歌手炎亞綸躺着中槍，被內地網上瘋傳他跟17歲男生「曖昧」，還附上疑似2人對話紀錄，當中提到炎亞綸請求對方私下和解，希望對方不要將自己告上法庭等字句，即時引起網民熱議，不少網民都質疑只是有心人惡意炒作，趁機造謠。
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