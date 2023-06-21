黃子佼再被爆逼人摸「鳥」 徐乃麟疑連環摸女 隋棠狠批如曱甴

台灣性騷擾核彈連環爆，黃子佼親認醜聞後疑割脈自殺送院入ICU，但一日後離奇出院，其毀滅式爆料導致眾叛親離，更要面臨天價賠償金。而「#MeToo」風波繼續蔓延，名主持徐乃麟成為「鹹豬手」最大嫌疑人，另一搞笑藝人NONO則被爆疑是性騷擾慣犯。台灣女星隋棠狠批加害者「如下水道蟑螂」。

台灣著名主持黃子佼在台版「#MeToo」風波掀起巨浪，前日他為性騷擾17歲網紅公開道歉，並「攬炒式」點名大爆多位圈中人的重磅醜聞。情緒不穩的他事後疑割脈自殺急送入院，雖然現沒生命危險，但一度送往ICU病房，有指他曾短暫清醒，仍未能說話，惟昨晨盛傳他復原神速，已秘密出院，其妻孟耿如的經理人只表示：「不好意思，讓大家奔波了，我們會面對，不會逃避，但請給耿如一點時間。」

黃子佼涉嫌對未成年少女作出性騷擾，雖然涉刑事犯罪，不過因相關法律條例於2015年才成立，而以時間推算，事發時應為2015年前，律師稱他或不會受到處罰。不過，今次醜聞令其形象徹底破產，有傳他的主持及代言工作全數解約，他將面臨巨額違約賠償金。

繼17歲少女大爆被黃子佼逼拍裸照後，受害人再爆大鑊，指黃子佼於2013年邀她拍藝術照，並要求全裸與假人公仔拍攝性愛照片，後來男方又聲稱冇感覺，竟然直接將自己衣服脫掉並瞓在地上，要求她扶起其生殖器官，並做出假裝舐的動作，極之意淫，完事後，黃子佼給了她2,000元新台幣（約510港元）。此外，還爆出再有兩位受害人包括黃子佼前女友及一位網友，被男方要求拍攝性感照。

許傑輝、宥勝及黃子佼先後捲入「#MeToo」風波，昨日再有兩名藝人疑牽涉其中。台灣名嘴主持徐乃麟成為嫌疑人，有曾為綜藝節目撰寫劇本的女工作人員在網上大爆「徐姓一線主持」在台灣綠島拍外景，飯後眾人一起去浸溫泉，期間她感覺有異：「我感覺到他在我大腿上的撫摸，然後我默默換了位置，沒多久，發現他又在我的身邊，也依然繼續撫摸。」她嚇得當場離開，並刻意躲避男方的目光，及後對方再搭膊頭玩她的頭髮及泳衣帶等，更一度以借筆為名闖入她的房間，不過遭到拒絕。對於相關指控，徐乃麟否認：「這輩子就只有30多年前去過綠島一次，只記得和陶晶瑩去錄《頑皮家族》，節目因為要錄潛水內容，行前還特地到中影學潛水，錄影過程很順利。」

NONO否認指控 另外，有模特兒指遭「老婆是個很棒的台語歌手，副業雞排做的非常成功」的知名搞笑藝人揉胸、扯底褲，疑影射台灣搞笑藝人NONO。NONO予以否認，聲稱對該模特兒零印象，但昨日再有網紅指曾遭「N哥」帶到公司暗處施以狼爪，甚至在開車期間企圖扯下其內褲，停燈位時更伸脷吻她：「之後被載到一個很暗很暗的公園……說要下車走走，之後一把抱住我，強抱我坐在他腿上，從衣服下面往上揉我的胸部、屁股、腿……沒有理我的回應，似乎他自己決定一切。」面對第二位受害人的指控，NONO暫未有回應。

「#MeToo」風波愈演愈烈，女星隋棠在社交網限時動態就此發表個人意見：「是達到對於沉痾的補償作用，而每個受害者需要的也都可以不同，可以是真誠的道歉、是實質補償、或加害者應得之刑罰，甚至只是發洩，不要限制。」文中她狠批加害者，同時感嘆：「在這個加害者有如下水道蟑螂一般無所不在的真實世界，想好起來很勇敢，而勇氣很珍貴。」