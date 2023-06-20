6月20日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月20日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
Ivana撐克羅地亞好波
被公認為「最火辣女球迷」的克羅地亞球迷Ivana Knoll，去年於世界盃因性感打扮捧國家隊爆紅。她繼續活躍球壇，經常拋胸現身克羅地亞的賽事。
早前Ivana趁國家隊比賽前夕，穿上國旗圖案的比堅尼在海灘上影靚相，並在社交網分享，成功吸Like！有粉絲大讚她是真正的足球界女神。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230620-0620_00288_082/Ivana撐克羅地亞好波
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc