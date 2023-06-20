娛樂

Ivana撐克羅地亞好波

被公認為「最火辣女球迷」的克羅地亞球迷Ivana Knoll，去年於世界盃因性感打扮捧國家隊爆紅。她繼續活躍球壇，經常拋胸現身克羅地亞的賽事。
早前Ivana趁國家隊比賽前夕，穿上國旗圖案的比堅尼在海灘上影靚相，並在社交網分享，成功吸Like！有粉絲大讚她是真正的足球界女神。
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