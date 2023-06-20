Bruno Mars首爾騷一票難求 韓國紅星疑恃特權𢱑飛惹公憤

美國男歌手Bruno Mars相隔9年再次訪韓開騷，令韓星也瘋狂，幾乎半個娛樂圈的紅星也去了朝聖。Jennie與緋聞男友V各自睇騷被捕獲，但事後有網民質疑藝人恃特權取得門票，惹起公憤！

美國樂壇天王Bruno於過去周末及周日，一連兩日在首爾蠶室綜合運動場舉行兩場演出，合共招待逾10萬觀眾，吸引大批當地藝人睇騷。男團Big Bang隊長G-Dragon與圈中好友李洙赫結伴到場，巧遇樂壇前輩朴震榮與女歌手宣美，即上前握手。

Jennie V分開睇騷 而防彈少年團（BTS）成員V與緋聞女友BLACK PINK成員Jennie各自與好友捧場，V偕韓劇《花郎》拍檔朴敘俊與朴炯植等興奮睇騷，Jennie則與隊友Rose等同行，Lisa亦有現身。

除了演歌界「人氣王」林英雄外，人氣組合Seventeen、NCT、EXO、Monsta X及Red Velvet亦各有成員被捕獲，女團少女時代成員秀英則與男友鄭京浩高調恩愛睇騷。宋慧喬、韓劇《九尾狐傳1938》男星李東旭、《車貞淑醫生》女星嚴正花、韓佳人與丈夫延正勛、柳俊烈與李東輝、李帝勳等亦有到場，台下星光熠熠。

在一票難求下，原價1,525港元的門票在網上被炒高10倍，故大批韓星熱捧Bruno Mars演唱會惹起公憤，不少網民質疑名人恃特權向主辦及贊助商攞飛，其後主辦單位回應稱很難控制贊助商將門票贈予何人。不過事後有網民發現韓劇《現正分手中》女星奇恩世在社交網展示的門票，是同劇女星宋慧喬以自己英文名訂購了6張門票贈予同行，大讚宋慧喬沒有自恃是藝人而享用特權。

另外，早前Jennie開騷時身體抱恙中途離場，日前在BLACK PINK悉尼演唱會上，她在台上突然背向觀眾發呆，似乎仍未回復狀態。至於男團EXO成員Chen、伯賢與Xiumin本月初單方面宣布與SM事務所解約，昨日又指雙方傾掂數，決定不離巢。