暢所欲玄：口之禍福

口為出納之官，主宰晚年的運勢，所謂「病從口入，禍從口出」，故口之形態如何，影響人生非少。口是由上下兩片唇所組成，上唇主情，包括愛情、友情，下唇主慾，包括情慾、食欲，所以要求上下唇最好比較厚一些，如此便可在情及慾上不止於太過和不及了。若上唇太厚代表為人過於熱情，若太薄代表為人冷酷，下唇太厚代表貪慾和色慾容易太多，如下唇太薄便代表會偏食或過於挑剔飲食，同時也容易有性冷感之傾向。

口形則宜大一些，當然要大而有收，即口唇不可有合而見齒的情況，這表示人會有惰性，做事不積極而得過且過，呼吸系統毛病也會較多。口之兩角宜向上，即仰月口也，表示人之量度大、活力強、樂觀，若兩口角向下，即覆舟口也，表示人之健康較差、悲觀、器量小。

唇色宜紅澤，代表人的健康良好，有食福。若唇色青白、主貧血、健康差，唇色若暗黑或紫，要小心患有心臟病或與腎有關之毛病。

人的晚年好與壞，口的美好與否佔有很大的關係，君不見很多流浪漢、乞丐、孤獨長者，其口形通常都是生得不理想的。

玄學家伍立群