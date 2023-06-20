「面臨同學校解約」 「翻版朱千雪」繼續教書 放棄選港姐

港姐上周進行第2輪面試，繼多位網紅和靚女退選或出局後，有「翻版朱千雪」之稱的中學老師Nora亦因教師合約問題退選。而大熱「翻版范冰冰」王敏慈近日被指整容，其閨蜜即上載昔日學生照，以證王敏慈由細靚到大！

《2023香港小姐競選》招納多位內地網紅及美女加入，但早前爆出曾參加亞姐的孫伊已退選，而網紅嘿莉、「翻版沈月」Surine亦被Foul。「翻版朱千雪」Nora在面試時被捧為大熱之一，24歲的她是清華保送港大的畢業生，目前擔任中學老師，不過突然在網上宣布退選，放棄第2輪面試資格。

她表示：「第2輪面試就要面臨同學校解約，我最初是抱着一種挑戰自己的心態參加，完全沒想好是否放棄老師的工作，更何況參選港姐到底能走到那一步，這些都是未知的……父母更希望我選一條簡單的路，不指望我大紅大紫大富大貴，對於進娛樂圈，他們對此充滿擔憂，因為我是個表面溫柔，內裏個性十足的人，媽媽說不會隨着進娛樂圈輕易改變，反而會倍感痛苦和折磨。」

王敏慈由細靚到大 另一大熱人選「翻版范冰冰」王敏慈惹整容疑雲，就讀北京中央戲劇學院的她眼大大、下巴尖尖非常出眾，她曾表示因為化濃妝惹人誤會整容。近日網上有自稱是她閨蜜的網民，上載多張王敏慈昔日的學生照，靚樣差別不大，其閨蜜表示：「閨蜜從小就長得就是怎麼正……長得漂亮就一定有動過刀嗎？」