英國返港主持開幕式 袁澧林如願拖篋進軍台灣

「文青女神」袁澧林昨日現身活動時，表示終如願能到台灣發展，惟說話不夠「台灣腔」，笑言要向林志玲學習嬌嗲娃娃音，又期望跟台灣偶像劉冠廷合作。

袁澧林（Angela）昨日出席法國行李箱品牌DELSEY PARIS全新海港城專門店開幕，並聯同品牌全球行政總裁Davide Traxler和亞洲區行政總裁及全球營運總監Jorge Gonzalez主持開幕儀式。

學林志玲娃娃音 Angela透露昨晚剛從英國倫敦返港，此行目的主要是欣賞舞台劇，從未涉足舞台劇演出的她期望有機會踏台板，又謂最近有舞台劇試鏡機會，惟因工作撞期而無奈放棄。工作方面，Angela坦言最想到台灣發展，最近終得償所願：「月底會去台灣拍MV，年底再去拍嘢，但未可以透露係咩類型工作。（你嘅普通話得唔得？）挺好！但要似台灣人講嘢有難度。（講得嗲啲？）我個人比較爽朗，都想嗲啲。（學林志玲腔？）好，會向佢請教。」

講到台灣男生，她印象中都很溫柔，又表示很欣賞台灣男演員劉冠廷：「上次喺金馬獎見到佢，我好似個瘋狂女粉絲咁衝埋去合照，佢演技好好，每個角色都演得好神似。（想合作？）原本有合作，但最後冇發生到，真係好可惜，好想同佢合作。（演情侶？）演乜都得。（鍾唔鍾意佢呢類型做男友？）唔好喇！工作為先。佢有女友，我對佢只係欣賞。（鍾意咩類型？）唔好咁大男人、要溫柔啲。」

袁澧林聯同品牌全球行政總裁Davide Traxler（右）和亞洲區行政總裁及全球營運總監Jorge Gonzalez現身。