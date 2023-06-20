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郭書瑤新加坡「影後」 美背搶鏡
郭書瑤到新加坡旅遊，四出打卡。
台灣女星郭書瑤樣靚身材正，出道多年保養得宜，被網友封為「童顏巨乳」。最近她到新加坡旅遊，並於社交網晒靚相留念。相中見身穿黑白條紋上衣襯牛仔褲的她，打扮休閒，不過露出的白滑玉背相當搶鏡，零贅肉的腰背線條更引來不少網友留言：「美景配美人」、「你的美背殺到我了」、「最美的風景區，最美的女神。」
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