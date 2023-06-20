巡演都湊《小魚仙》熱？ 千嬅「鹹魚」進化 驚變烏蘇拉

歌手楊千嬅近日在內地展開巡唱，其歌衫成為焦點，繼之前其中一套戰衣被指似鹹魚後，近日來到廈門站，另一條裙的裙襬充氣後變「八爪魚腳」，被網民笑由鹹魚進化為八爪魚，時裝車禍炒完再炒！

近年北上發展的楊千嬅，相隔4年再度重啟世界巡迴演唱會，繼首站廣州連開2場露天個唱後，近日來到第2站廈門繼續露天演出，雖然天公不作美，但仍吸引不少歌迷到場支持。

不過其多套歌衫成為網民焦點，之前廣州站有一套歌衫，背面照已被指激似鹹魚、魷魚等，更有人戲稱似「用錫紙包住的茄子」。想不到來到廈門站再創新猷，令千嬅變成海洋生物。

網民笑「得罪造型師系列」 當她獻唱《給你一瓶魔法藥水》時，其身上的裙子突然充氣變出八爪魚腳，她身邊的舞蹈員也穿上同類服飾，加上舞台裝置，現場舞台有如變成海底世界，一群海洋生物在海底游走般，色彩繽紛。不少網民看到後均笑問千嬅是否得罪了造型師，又指「時裝災難」也已經形容不到此情此景，甚至有人指千嬅的造型，與《小魚仙》奸角烏蘇拉相似，十分爆笑。