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林志穎傳加盟《披荊斬棘》
內地真人騷《披荊斬棘》收視屢創新高，更帶旺不少90年代出道的藝人重拾人氣。隨着新一季開錄在即，演出陣容備受外界矚目。近日有傳去年7月發生嚴重車禍的台灣藝人林志穎，將於近日正式開始拍攝，若消息屬實，將會是他車禍意外後，首次出演的真人騷節目。林志穎所屬的工作室未有否認，不過亦不作回應。
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