中娛星動：甜寵形象挑戰趙露思 田曦薇上位惹是非 被爆欺凌同學

被視為內地「95流量小花」趙露思勁敵的「初戀女神」田曦薇，憑劇集《川內相親》上位，可是人紅是非多，被爆曾欺凌同學、愛講粗口、耍大牌累劇組遲收工，令其「傻甜妹」形象迅即崩壞。

擁有一對精靈大眼的25歲演員田曦薇，早前在無綫播出的內地甜寵劇《川內相親》，跟男主角白敬亭組成「最甜CP」，成功上位，更偕同是95後內地小花楊紫、虞書欣及趙露思被譽為新版「四大甜妹」，而早前夥拍「新版張無忌」曾舜晞的新劇《田耕紀》報捷，單是預告片於影視平台已破百萬流量，人氣再升。

日前網上流傳田曦薇在求學時已有「校花」之名，且舞技出眾，擅長跳芭蕾舞《天鵝湖》，不過有爆料者指稱她曾欺凌同學，兼粗口爛舌，跟《川》劇的可愛角色形象完全相反。

收音師狠插耍大牌 此外，有內地收音師再爆料，傳田曦薇拍攝內地青春劇《如此可愛的我們》時耍大牌不願開工，連累整個劇組在武漢的0度至2度低溫下，要捱凍至凌晨3時才能收工，直到劇集殺青，收音師更刪除與田曦薇合照，似宣洩不滿。對此，田曦薇曾解釋指當日凌晨1時許便收工，又默認工作量太多才令拍攝進度有延誤，但自言已在身體不適下盡力而為，希望不實傳言停止：「想了很久還是發（澄清）了，別的都可以不在意，這個不解釋我真的睡不着，以後誰還找我拍戲呀，害人的事情就不要再做了。」

同學代洗白：是她被打！ 另外，有自稱同學的網友亦為她洗白：「她人很好很善良，當年有天沒吃飯，田曦薇刻意帶零食送我。」而聲稱是其高中同學亦指讀舞蹈班時，田曦薇特別乖，估計是樣靚才招人妒，還大爆：「她曾被霸凌者用田徑隊的釘鞋打頭。」田曦薇也曾發文表示：「早幾年是個近乎於百分百感性衝動的人，你罵我、我就罵你，從沒做過違背法律道德和主動欺負人的事，所以不感到抱歉。」意指不會霸凌人，只會為自衞而反擊。