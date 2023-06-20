娛圈單打：跳板用完棄 女神野心大

久違的美越混血靚女Maggie Q罕有地現身《上海國際電影節》，風采依然，唯一美中不足，是身穿的黑色晚裝胸形設計很怪，予人胸很小之感。久未踏足上海，她自言當地變化很大，心情也很興奮。

眾所周知，這位美女雖然在美國出生，但選擇在香港出道，甫登場即憑着野性外表驚艷觀眾。芸芸演出之中，最令人印象深刻首推2002年的《赤裸特工》，她飾演一位性感神秘女殺手，極之誘人。

另一為人熟悉之處，肯定是和吳彥祖的一段情。二人背景相似，都是在美國出生長大，都是隻身來港發展，都是旗鼓相當的男神女神。他們於1998年墮入愛河，熱戀時有影皆雙。例如吳彥祖宣傳《特警新人類》時，Maggie Q必定化身小粉絲跟隨，眼神不時流露對男友的傾慕。

可惜好景不常，有傳陳冠希介入這段關係，終致金童玉女分手收場。事隔多年，吳彥祖直認曾為這段情痛哭過，心情也一度十分抑鬱，可見用情很深。此後二人各有際遇，更不約而同回歸美國發展，卻始終緣慳一面，未曾碰上。男神亦早已心有所屬，與Lisa S.共組幸福家庭。

反觀野性難馴的Maggie Q，至今仍未安定下來。她先後與日本國腳中田英壽、美籍韓裔演員Daniel Henney等傳緋聞，又曾與美國男星Dylan McDermott談婚論嫁，可惜撻Q。一路走來，可以看到這位女神對事業的野心很大，香港又好，吳彥祖也罷，都只是她的跳板而已。今次現身上海，可會瞄準中國作為下一階段的事業發展重心？