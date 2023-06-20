無綫節目巡禮 4帝3后坐鎮 張振朗兩劇睇齊陳豪 鋪路攞視帝

無綫昨日出動「4帝3后」在會展舉行年中節目巡禮，張振朗有兩劇及節目出街，被認為是為他鋪路攞視帝，他笑說：「可能年頭撼親個頭，依家就迎來好運。」陳豪與陳茵媺在新劇中激咀，被取笑拍攝時真咀。

《2023 TVB 年中節目巡禮》昨日在灣仔會展舉行出動近百藝員，包括視帝陳豪、馬國明、陳展鵬、譚俊彥；視后胡定欣、蔡思貝，江美儀；聯同蕭正楠、張振朗、龔嘉欣、劉佩玥、劉穎鏇等向現場近600位廣告客戶推薦新節目，當中包括8套「王牌劇集」《破毒強人》、《羅密歐與祝英台》、《新聞女王》、《旁觀者》、《奪命提示》等。「最強綜藝」則有《貝遊歐洲》、《歐洲鐵騎遊》、《國際中華小姐競選2023》等。

片花中，陳豪與太太陳茵媺在《羅密歐與祝英台》中激吻，被江美儀取笑奉旨真咀；劉穎鏇與劉佩玥在《奪命提示》繼續有性感打戲；約滿無綫的周柏豪在《旁觀者》片花鏡頭甚少，變成由「新抱仔」王敏奕孭飛；佘詩曼在重頭劇《新聞女王》中則盡展霸氣。

下半年最多劇集出街的小生花旦要數陳豪、張振朗、劉穎鏇與王敏奕各佔兩套，振朗更要拍攝兩個綜藝節目，相當旺場。大合照排位，陳豪與胡定欣、江美儀企中間，受力捧的劉穎鏇、蔡潔則站上第一排，反而龔嘉欣則在首排靠邊站。

陳豪拍劇咀陳茵媺唔尷尬 陳豪坦言與太太陳茵媺（Aimee）拍親熱戲比較自然和舒服，不會尷尬，問到是否咀不停？他笑說：「大家諗多咗，拍戲嘅Aimee唔係屋企嗰個，係角色嚟，會有份隔膜。」他又透露在《破》劇中因癌症樣子太殘，故提出取消與定欣的咀戲，笑言定欣逃過一劫。

振朗與穎鏇孖住兩套劇《奪命提示》與《靈戲逼人》出街，問到他可覺得公司為他鋪路攞視帝？他說：「監製文偉鴻不嬲都係視帝、視后收割機，但係獎項嘅嘢再講啦，可能年頭撼親個頭，依家就迎來好運。」而袁偉豪與佗住4個月BB的張寶兒夫妻檔現身：「仔女冇所謂，但我比較鍾意囡囡囉。」月底他將與振朗到歐洲自駕電單車拍攝節目，坦言擔心太太獨自留港。