大小S發聲明反擊 擬法律追究

「攬炒式」爆料的黃子佼勢面臨連串官司，大小S、吳宗憲與阿雅昨日否認其指控，當中大小S在社交網發聲明表示對不實指控深感遺憾，稱具俊曄曾在記者會上表明堅決不碰毒，又說：「熙媛心臟不好，根本無法與不能接觸、使用毒品。」揚言保留法律追訴權；吳宗憲則回應：「人帥，真好。人醜，性騷擾，哈哈哈。」暗寸黃子佼被爆性騷擾一事。

至於女網民指控的「少女裸照事件」是否已過法律追溯期？台北衞福部保護司司長張秀鴛表示，事件疑涉及違反《兒童及少年性剝削防制條例》，但一切得由檢警確認，因不同行為對應刑期之追溯期可能不一樣。根據此條例第36條規定，拍攝兒童或少年之性影像，可處最高7年有期徒刑及100萬元新台幣（約25萬港元）以下罰金；若無正當理由持有兒童或少年之性影像，依第39條規定，可處一年以下有期徒刑、3萬元新台幣（約7,600港元）以上至30萬元新台幣（約7萬6,000港元）以下罰金。至於工作方面，黃子佼除「甩底」余曼曼的記者會，其視障按摩代言被解約，為司法院拍攝的國民法官宣傳片亦要下架。