為性騷擾道歉 攬炒式爆料 黃子佼指控大小S涉毒 疑擸刀自殘送院

兩度在台灣《金鐘獎》勇奪「綜藝節目主持人獎」的著名主持黃子佼，「對號入座」自認曾性騷擾17歲網紅而公開道歉，更「攬炒式」點名大爆徐熙媛（大S）及丈夫具俊曄、妹妹徐熙娣（小S）、吳宗憲等13名藝人的重磅醜聞，揚言：「我管你們去死！」詛咒還未實現，已傳出他疑自殺入院，更隨時面臨多單官司！

台灣「#MeToo」風波愈爆愈多，繼資深藝人許傑輝、男星宥勝涉性騷擾而分別退出娛樂圈及公開道歉後，前日有女網紅自稱十年前17歲時，曾在車內被強吻及逼拍裸照，雖未有開名，但提供「貼士」包括「剛生女、電台主持」等。

裝裙底自認變態 事隔不足24小時，黃子佼拍3條片表示：「太丟臉了！」並自爆有「病態變態」，他說：「其實我一直在想要怎麼面對這一切，我首先必須要道歉，辜負很多人的期待，這一波的事件裏，我也是坐立難安，我心裏很過不去。」他將「變態」歸咎於成長經歷，自爆10歲時親睹母親出軌，造成童年創傷，國中時跟男同學有親密互動，又曾偷看老師裙底，之後被父親收藏的AV片影響：「接觸很多變態的東西，就試圖去學習變態的內容。」投身演藝界更加速令他「成魔」，他說：「性慾很旺的時候一天可以3次！」又覺得做「很瞎的事」充滿快感。

稱「光頭」一起嗑藥 最爆是他自稱被害成「王八蛋」：「我不管，就是要說出來，我管你們去死！」他提到與小S的一段情：「比如我有一些事情被小S發現，小S也不開心，可是問題是她們吸毒嗑藥這件事，我也一直過不去。」又點名表示首次去韓國是被大小S帶去：「大S跟光頭在一起，在一個飯店嗑藥。」並揚言被迫跟着吃，其後在台北再被「硬塞」：「她們身邊的朋友阿雅也好、范曉萱也好、周俊偉也好，全部都逃過，為甚麼可以逃過這一切？」他再「爆料放題」稱台灣主持吳宗憲男女關係混亂、曾國城在古蹟中山堂後台吸煙及喝酒、已婚女歌手跟製作人亂搞關係、好朋友好兄弟婚內出軌等。

他揚言並非想拖人落水，強調太太孟耿如不知情，望大眾放過她：「耿如還年輕，還有很多路可以走，可以重新來過，這麼好的女孩請大家多多關注，多多幫忙，女兒也是，只有我應該是不可能再有機會重來，我活該。」

爆料不足一小時，他將影片全部刪除，連社交網亦關閉，本要為台灣歌手余曼曼主持記者會的他被指失聯，之後當地執法人員接報，再傳出他於寓所用刀自殘。據稱他被發現時呈昏迷狀態，身上有多處刀傷，傷口集中於左手腕及左胸，沒有流太多血，送院後甦醒，其後轉院接受治療。