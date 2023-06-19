6月19日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月19日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
Express
美國女星阿曼達拜恩絲精神病復發，洛杉磯警方前日接報後趕到其寓所，將她鎖上手銬帶上警車，送往警局接受醫護人員檢查，過程中她表現冷靜。
美國女歌手Demi Lovato早前傳出與拍拖1年的加拿大音樂人Jute$訂婚，她前日在社交網的限時動態否認傳聞：「如果訂婚我就會宣布！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230619-0619_00288_087/Express
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc