廣末老公護妻 搵姦夫講數

育有3子的42歲昔日女神廣末涼子，與第二任丈夫Candle JUNE結婚13年，本月7日爆出疑背夫出軌45歲已婚米芝蓮廚神鳥羽周作搞「雙重不倫」。Candle JUNE昨日突然召開記者會，為廣末陷不倫風波而鞠躬道歉，同時亦向鳥羽周作的家人及親友致歉。他開口為妻護航，指廣末從未放棄育兒，對他及兒子來說是賢妻良母，又大讚她是非常努力的優秀女性。

Candle JUNE因自責而當場落淚，後悔未有及早阻止老婆行差踏錯：「我應該早點阻止她，早點去鳥羽先生的家，如果能在報道曝光前阻止她，就不會弄至此局面。」他心疼廣末一直承受很大壓力，指她私下盡責做家務，亦積極參與孩子的學校活動，但因工作壓力大經常失眠，情緒不太穩定，打扮亦變得花枝招展。他透露與廣末前夫本來是朋友，但決心想當繼子帥氣的爸爸，故拜託對方別再跟兒子見面。他指廣末已提出離婚，目前雙方分居，並暗示廣末已非首次出軌，過往他亦曾偷偷找跟妻子搞曖昧的對象私下談和解，同時否認自己將廣末與鳥羽情信內容爆料給傳媒。