主演劇結局收視破頂 安孝燮李成景 跳情侶舞回報劇迷

韓星安孝燮與李成景合作的熱播醫療劇前晚大團圓結局，男方送戒指求婚，雙方甜蜜咀嘴，刺激收視破頂，兩位主角終可兌現首播前許下的收視公約，準備為劇迷跳情侶舞！

安孝燮與李成景合演的《浪漫醫生金師傅3》承接上兩季氣勢，開播前已被睇高一線，雖然第3季內容遭狠批不及前作精彩，但無損劇迷繼續熱捧。前晚2人上演Happy Ending，安孝燮趁女方熟睡時為她戴上婚戒，李成景醒來時見到戒指驚喜萬分，興奮送抱兼情深一吻，刺激結局收視創下16.8%新高。他們在首播前曾許下收視承諾，揚言若收視突破15%就會為劇迷跳情侶舞，如今拖到結局終如願以償，令一眾劇迷期待不已！

鋪伏線開第4季 而首季做女主角的徐賢真，在第3季結尾中驚喜登場，雖然只得背影，交代她由海外返韓，但編劇似是刻意埋伏線，預告開拍第4季。

至於一劇接一劇的安孝燮，與韓劇《黑道律師文森佐》女星全汝彬合作、改編自台劇《想見你》的韓劇《走進你的時間裡》前晚公開預告片，有韓迷指他在劇中臉龐脹爆，認為他不及台版男主角許光漢吸引。

另一邊廂，韓團少女時代主將Yoon A與男團2PM成員俊昊合演的浪漫喜劇《歡迎來到王之國》，前晚首播硬撼《浪3》，收視高開5%，力壓申惠善與安普賢同日啟播的新劇《今生也請多指教》錄得的4.27%收視。另外，Netflix公開熱爆全球的《魷魚遊戲》第2季演員陣容，除了有上季演出的孔劉、李炳憲、李政宰與魏嘏儁外，今季將加入4名新成員，分別是任時完、姜河那、梁東根以及憑《黑暗榮耀》飾演林智妍「姦夫」上位的男星朴成勳。