暢所欲玄：端午賽龍

今年的端午節剛在「夏至」的翌日，而「夏至」是白晝最長的一天，「陽氣」也到了極至，「夏至」過後，白晝會漸短，夜晚漸長，一直到「冬至」，就是夜晚最長、白晝最短的一天。

端午節是夏天的大節日，相傳起源與屈原投江有關。正所謂「節分端午自誰言， 萬古傳聞為屈原。 堪笑楚江空渺渺， 不能洗得直臣冤。」

端午亦稱端五，「端」的意思是「初」，所以端五即初五，端五的「五」字又與「午」字相通，按地支計算，五月是午月。

根據端午習俗，家家戶戶都掛上鍾馗像、掛艾葉菖蒲、扒龍舟、吃糉子、飲雄黃酒、佩戴香囊等，今天仍保留賽龍舟、吃糉子，藉此除厄驅瘟邪，而香囊內會有朱砂。

適逢在午月，亦是火氣最盛的月份，因此凡在夏天及這個月份出生的人士，要比其他人士多補充水的五行，如多游泳、起床後必沖身、多吸收水物質、多飲用和食用滋腎東西等等。另外，在職人士開工時，身邊最好經常帶瓶水，衣着多用白藍色，並多用下午3時到7時做決定方案。輸人不要輸陣，最緊要為自己布陣，這類人士頭枕北方或西北方，睡眠會較充足，頭腦自然清醒，自然選甚麼都對的。懂得借用後天來補充先天缺失，令五行得到平衡。

堪輿學者元海