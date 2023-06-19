6月19日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月19日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
唐詩詠東京遇情人 錫3次
感情動態一直空白的唐詩詠，前日在社交網高調晒出與「小情人」約會的合照，並興奮強調：「佢錫咗我3次！」文尾不忘Hashtag「#浪漫的東京街頭」，原來是陳山聰一家三口去東京玩，便相約正在當地度假的唐詩詠吃拉麵，所謂的「小情人」則是陳山聰的2歲囝囝陳霆軒，他鄉遇故知，難怪唐詩詠笑到見牙唔見眼。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230619-0619_00282_065/唐詩詠東京遇情人--錫3次
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc