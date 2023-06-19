唐詩詠東京遇情人 錫3次

感情動態一直空白的唐詩詠，前日在社交網高調晒出與「小情人」約會的合照，並興奮強調：「佢錫咗我3次！」文尾不忘Hashtag「#浪漫的東京街頭」，原來是陳山聰一家三口去東京玩，便相約正在當地度假的唐詩詠吃拉麵，所謂的「小情人」則是陳山聰的2歲囝囝陳霆軒，他鄉遇故知，難怪唐詩詠笑到見牙唔見眼。