娛樂

舒淇信心爆棚 超近鏡自拍
舒淇近日出席《上海國際電影節》宣傳新片《尋她》，連日來出席多場活動，滿場飛興奮集郵，其中一張她與脫口秀演員李雪琴的合照引來網民熱議，事關照片完全零修圖、零濾鏡，加上舒淇每張相都幾乎站在最前線負責揸機，可見她皮膚狀態極好，超近鏡也一樣冇有怕。
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