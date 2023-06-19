融入何家唔憂做 超雲未婚夫豪氣睇騷 坐直升機代步

賭王三房千金何超雲與未婚夫Douglas愛得癡纏，作為「準女婿」的男方似乎唔憂做，除了經常與女友周遊列國外，又跟出跟入出席家族活動，日前更坐直升機睇騷，生活水準大大Upgrade，升呢做上等人！

何超雲去年突然宣布獲任職消防隊長的Douglas求婚成功，自此愈愛愈高調，不時在社交網放閃。雖然未婚夫月薪達8萬元，擁有高薪厚職不愁生計，但升呢「準駙馬」後生活質素更上一層樓，經常陪超雲遊歷世界各地，今年1月去完泰國後，4月又飛到日本，預演蜜月之旅。

坐頭排撐張學友 而Douglas早已融入豪門家中，今年3月新加坡歌王林俊傑在港開騷，他跟超雲及妹妹何超蓮淋雨睇騷。早前何家總動員出席活動，他亦陪超雲現身，首度以情侶檔示人，已準備好做千億女婿。

最近歌神張學友在澳門舉行演唱會，Douglas繼續陪超雲睇騷，同行還有超蓮與老公竇驍，他們由香港坐直升機出發，若以民航價錢計算，單程票價為4,300元，即4人共花逾1萬7千元，認真豪氣！超蓮負責揸機拍攝，超雲與Douglas一齊望鏡頭，相當甜蜜。事後超雲在社交網透露坐頭排欣賞學友演出，簡直VIP待遇！