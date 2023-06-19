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曾淑雅疑真空晒仙氣
曾淑雅分享一輯靚相，氣質爆棚。
新一屆《香港小姐》早前進行面試，全城矚目，其中身高1米76的面試佳麗陳旑更被封為「仙氣曾淑雅」，即被睇高一線。
至於「長腿女神」Jumbo（曾淑雅）本尊前日於社交網分享多張氣質靚相，半透明的紡紗長裙將其曼妙好身材展露無遺，她更疑似真空上陣，「湯碗胸」引人遐想，不少網友驚嘆：「以為仙女下凡！」
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