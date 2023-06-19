《港姐》等足3年有得飛 越南拍外景

港姐外景拍攝停辦3年後今年復辦，據知已選定越南作外景拍攝地，今次是港姐首度到越南取景，新鮮感十足，加上當地有不少靚沙灘，配合佳麗的火辣泳裝，相得益彰！

選美盛事《香港小姐競選》以往例必到海外作外景拍攝，惟近3年因疫情關係未能成行，去年曾原定赴日本拍攝，亦因當地疫情突趨嚴峻而取消，最後留港改往愉景灣集訓。隨着疫情降溫及各地開關，近日無綫高層樂易玲堅定表示今年港姐一定會到海外，據知最終選定越南，主打新鮮感。

過往港姐曾多次到台、日、韓及泰等地取景，加上拍攝期間正值暑假旺季，為避開人潮，今年遂改到從未去過的越南，當地除了古蹟外，有不少著名沙灘，當中峴港的My Khe Beach水清沙幼，被評為世界六大最美的沙灘之一，而離島富國島更是近年新興的旅遊點。

另外，面試佳麗、「鋼琴女神」賴佩琳被指是劉詩昆徒弟，卻被劉太孫穎澄清只是「指導」了兩句，她其後發文改稱：「和劉詩昆大師、孫老師夫婦是亦師亦友的忘年之交，是我在2021年『第17屆香港鋼琴大賽（亞太區）』奪得公開組亞軍後，得到劉老師的賞識，保持互動與鋼琴交流！並非師生關係或提名人。」不過有網民留言寸她中文不佳，不明白忘年之交的真正意思，她之後又急刪「忘年之交」一句，僅表示有鋼琴交流。

「翻版范冰冰」旺角搵食 相反另一話題佳麗「翻版范冰冰」王敏慈，在次輪面試後網晒去旺角食米線的相片，留言：「好好吃！」獲網民讚貼地。