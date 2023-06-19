傳富商睇中力追 蔡潔強調單身 自食其力

獲網友選為「TVB最漂亮花旦」的蔡潔，被指同時受到「鴨王」何浩文及另一富商的熱烈追求，她澄清絕無此事，更強調：「所有衣食住行都係我自己搵嘅，喺自己應付到嘅情況下生活！」

藝人蔡潔、練美娟與吳沚默昨日帶同寵物出席活動，養有4歲布偶貓「豬仔」的蔡潔，笑指愛貓本來叫「布歐豬」，見牠愈食愈肥，索性改叫「豬仔」。對於有報道指何浩文為贏取她的芳心，不惜追到內地探班，更同時與一名富商「拗手瓜」，蔡潔強調仍然單身：「佢同劇組都熟，唔使開工就會嚟搵成班人出去玩。（冇發展機會？）依家工作為先。（擔心傳被富商包養？）冇咁嘅事，所有衣食住行都係我自己搵嘅，想有好啲嘅準備，將來爹哋媽咪嚟香港可以有個舒適環境。」

衝事業不着重拍拖 她指作為藝人會養車方便出入、找個自己喜愛住的地方也是基本設置，強調是在個人能力範圍中生活。至於擇偶條件，她認為最重要是喜歡小動物、有愛心及孝心，是否圈內人不是重點，但暫時希望在事業上衝刺。她又透露稍後會與吳沚默到珠海拍攝自駕遊旅遊節目。

至於練美娟帶同9歲愛犬「烏冬」出席活動，笑言照顧愛犬比照顧自己還多，幸好愛犬少病痛。她透露下半年會到歐洲或非洲拍攝旅遊節目，但今次絕非吃喝玩樂歎世界：「做好心理準備要攀山涉水，都驚辛苦，不過預咗以死博一鋪當減肥，哈哈！」