娛圈單打：男神生仔網民酸 講句真話遭出征

恭喜男神宋仲基！他年初公布結婚生仔一炮過，讓全球粉絲又驚又喜，結果不旋踵，跟愛妻Katy的愛情結晶品出世啦！男神一索得男，兒子在老婆家鄉羅馬出生，他更上載一張「小手牽大手」的黑白照到社交網公布喜訊，溫馨滿瀉！

宋仲基曾透露心聲，直指事業有成不是他人生終極目標，擁有美滿家庭、成為一位好丈夫、好父親才是。皆因他在一個充滿愛的家庭長大，父母對他無微不至，跟哥哥和妹妹的感情亦十分要好，令他從小就想成為像自己父親一樣的男人。跟宋慧喬的婚姻無法走下去，最終情歸英國女星，共組一家三口美滿家庭，男神人生圓滿了！

不過咁，韓國人出名對明星有道德潔癖，動輒得咎，宋仲基喜獲麟兒，卻因為上月底接受中國媒體訪問，透露了一些心底話，又遭韓國網民「出征」。

話說談到作為偶像級男演員，宋仲基坦言結婚生仔對演藝事業會造成一定影響，更會失去部分演出機會，詎料這番話竟焫㷫網民，狂轟男神不知所謂：「你離婚都對事業冇影響啦」、「女明星就話啫，你都好意思講」、「依家係你本人懷孕生仔咩？」、「你當結婚生子的宋康昊、薛景求、柳承龍冇到嗎？」

講真，偶像明星拍拖影響身價，古今中外皆然，不然也不用搞地下情偷偷摸摸，宋康昊等人係實力派，當然冇乜影響，宋仲基也是說出實情而已。好在男神不嬲係個勇敢求愛真漢子，從不掩飾真感情，由同宋慧喬結婚離婚，到迎娶洋妞誕子，都係堅持唔扮嘢、做自己。對於那些酸言酸語，一笑置之啦。