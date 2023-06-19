淡出社交平台 專心組男團 張敬軒為明年頒獎禮提早拉票

曾揮低人氣男團MIRROR成為「最Top KOL」的張敬軒宣布淡出社交平台，將主攻音樂及笑言轉做性感男團。他重提年初的叱咤頒獎禮「捧蛋」收場，提早呼籲歌迷投他神聖一票。

前晚張敬軒在會展舉行的11場《REVISIT 張敬軒演唱會》圓滿結束，象徵其入行20周年有個完美句號，不過他未能休息，下周啟程往美國，為7月初的巡唱做準備。而捧場的圈中人包括Tyson Yoshi與女友、新婚夫婦陳家樂與連詩雅、楊受成夫婦等。

軒仔以3首快歌《Deadline》、《Sweet Escape》及《Stop The Time》為演唱會揭開序幕，由於前晚是1月2日的補場，他笑言：「尋晚（指1月1日）喺叱咤攞唔到獎，真係有啲唔開心。唔緊要，嚟緊大家再投過我，知唔知要投咩歌呀？」粉絲大叫《隱形遊樂場》，他即感謝粉絲等了半年，並說：「就算唱到超時罰錢都要唱，因為老闆（楊受成）畀得起。」

他感性表示前晚是過去3年中第51場騷，沒想過得到眾多支持，故會再努力鍛煉自己：「未來會淡出社交平台，匿入錄音室做好音樂，想學Tyson Yoshi做跳唱同除衫嘅歌手。」隨即邊唱邊跳，更掀起外套露出內裏的透視裝。他笑言與舞蹈員組「中彈老年團」：「自己一把年紀仲喺度挑戰觀眾底線！」

食波餅有陰影 他創先河在台上宣布將私人撥捐經費給歌迷會作應援基金：「想大家留多個錢喺身，大家湊我咁耐，有啲嘢畀我做番。」日前他被演唱會的巨型膠波擊中後腦，當巨波出場時，他提醒觀眾小心食波餅：「男人食波餅會暈得一陣陣，原來係真。」Encore環節中，他首次獻唱《假以時日》，不過疑咪高峰發生故障，工作人員即為他更換。最後他Encore了3次，以《遇見神》作結，演唱會於凌晨12時結束。