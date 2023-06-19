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林襄若隱若現 宅男哄動

林襄分享水着度假照，大晒豐滿身材。 林襄分享水着度假照，大晒豐滿身材。
林襄分享水着度假照，大晒豐滿身材。
台灣中華職棒啦啦隊「樂天女孩」林襄，以可愛美貌及G Cup傲人上圍，紅遍亞洲地區。近日她到泰國度假，在社交網晒出一系列性感火辣比堅尼靚相，引來不少粉絲留言：「泰襄了！」只見她着上鑲有寶石點綴的白色比堅尼，外搭半透明的薄紗罩衫，騷滑嫩美肌及深長事業線，照片中若隱若現的神秘小三角更引得宅男哄動！
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